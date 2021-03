Entrepreneuriat : Banque Populaire s’implique davantage

Le groupe Banque Centrale Populaire a récemment signé un accord de partenariat et de coopération avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat. Objectif : accompagner les initiatives entrepreneuriales.

L’accord, qui a été signé entre la Fondation du groupe Banque Centrale Populaire pour la création d’entreprises et la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat, prévoit la définition du cadre général de coopération entre les deux institutions à travers deux principaux axes. On apprend que le premier porte sur l’accompagnement des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des petites entreprises en cours de création ou récemment créées, en ce qui concerne notamment la formation entrepreneuriale et de gestion, le conseil et l’assistance.

Et, le second axe concerne l’encouragement de l’opération de création de l’entreprise à travers l’échange d’informations économiques, l’organisation de manifestations et de programmes de promotion de la région de Casablanca-Settat. Selon les deux parties, cet accord permettra l’émergence d’un tissu économique dynamique et efficace, d’autant plus que c’est la catégorie des auto-entrepreneurs et des petites entreprises qui a été durement affectée par les répercussions de la crise sanitaire. Dans le détail, la coopération entre les compétences des deux institutions se traduira par l’élaboration d’un plan d’action commun dans le cadre des missions de sensibilisation et d’accompagnement de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat et de la Fondation d’entreprises de la Banque Populaire.

