Entrepreneuriat. L’association Hassania Junior Entreprise organise la 7è édition de son séminaire

Inculquer le mindset entrepreneurial aux étudiants et les aider à monter des projets innovants, tel est le crédo de l’association Hassania Junior Entreprise. A travers des activités et des évènements au profit des élèves ingénieurs de l’École Hassania des Travaux Publics, cette association œuvre en faveur de la formation d’ingénieurs polyvalents pour permettre à ces derniers de découvrir le monde entrepreneurial et de se familiariser avec le monde professionnel dès leurs premières années d’étude en école d’ingénieur.

L’association indique que pour faire de cet événement une expérience instructive et fructueuse, des workshops et une formation portant sur les techniques à mettre en place pour réussir la transformation agile et digitale de son entreprise auront lieu également dans le cadre du séminaire d’ouverture.

« Des sujets qui demeurent d’actualité et surtout très importants aux yeux des élèves ingénieurs qui aspirent à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. De plus l’agilité et l’innovation sont parmi les traits et les compétences les plus demandés chez un ingénieur, puisque acquérir cette capacité est pouvoir de s’adapter et se démarquer dans le milieu professionnel », explique l’association Hassania Junior Entreprise.

