Entrepreneuriat. Le gouvernement lance le programme Forsa

Pour encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes, l’Exécutif lance le programme Forsa. Il s’agit d’un programme ambitieux et novateur qui s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat.

Le gouvernement explique que ce programme national fait suite aux Hautes Orientations Royales pour la promotion de l’investissement et de l’emploi, particulièrement parmi les jeunes. « Le programme Forsa met l’autonomisation des citoyens au cœur de son action, et prévoit ainsi deux dispositifs combinant accompagnement et financement. Le programme Forsa converge avec les autres initiatives de soutien à l’initiative individuelle et complète le dispositif en place », souligne la même source.