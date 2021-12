Entrepreneuriat. Nouvel appel à candidatures pour le programme 1.000 Fikra du groupe Afriquia

Après le succès de la première édition du programme 1.000 Fikra, Afriquia lance un nouvel appel à candidatures pour de nouveaux projets.

Lancé depuis le 1er décembre, ce nouvel appel à candidatures vise à recruter de nouveaux projets d’entrepreneuriat. Les inscriptions sont accessibles via le lien www.1000fikra.ma. 1000 Fikra est un programme est gratuit et ouvert à tous les Marocains portant une idée de projet viable, sans condition de diplôme ou d’expérience. Rappelons que depuis son lancement, l’initiative a permis l’accompagnement de plus de 516 projets aboutissant à la naissance effective de 389 nouvelles entreprises déjà opérationnelles sur le marché national.

« Ce résultat est le fruit d’une sélection minutieuse parmi plus de 14.000 candidatures reçues et l’organisation de 950 entretiens à travers les 12 régions du Royaume », souligne le groupe. Il va sans dire qu’Afriquia, en tant qu’entreprise citoyenne, encourage ainsi le développement de l’entreprenariat marocain à travers ce programme. En termes de bilan, plus de 14.000 dossiers reçus ont été étudiés après le lancement officiel de la campagne d’appel à candidatures en fin 2019.

« Suite à une phase d’étude méticuleuse de chaque dossier, les experts qui accompagnent ce projet ont parcouru les 12 régions du Royaume pour tenir plus de 950 entretiens. Ainsi, 516 projets ont été retenus et accompagnés », souligne Afriquia. Le groupe ajoute que les projets lancés opèrent dans des secteurs d’activités aussi variés que le commerce, l’électronique, l’agriculture, l’agroalimentaire, le textile & l’habillement, l’éducation, les services, l’artisanat, ou encore la communication et le secteur du multimédia.

Notons aussi que plus de 90% des porteurs de projets ont développé un prototype testé sur le marché et 97% ont déjà finalisé leur statut juridique. D’ailleurs, 70% d’entre eux réalisent désormais un chiffre d’affaires récurrent. « 1.000 Fikra a déjà impacté positivement le marché du travail. En termes de répartition par genre, 70% des projets sélectionnés sont portés par des hommes et 30% par des femmes. In fine, grâce à l’accompagnement du programme, 80% des projets accompagnés ont été transformé du stade idée à des stades plus avancés. Et ceci n’est qu’un début », conclut Afriquia.