Entrepreneuriat. Ryad Mezzour appelle les jeunes à offrir des solutions novatrices

Le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, exhorte les jeunes marocains à miser sur l’innovation pour offrir des solutions novatrices qui contribuent à assurer la souveraineté industrielle nationale.

« Le Maroc est doté actuellement d’une capacité industrielle qui a démontré son agilité », a souligné le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, lors de la première conférence annuelle du cycle « Think 2 impact », initiée par l’Association marocaine des ingénieurs Arts et Métiers (Arts & Métiers Alumni). Le ministre a indiqué que le royaume a démontré sa capacité industrielle à répondre non seulement à ses besoins mais aussi aux besoins des pays environnants et des pays amis.