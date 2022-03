Entreprise. Seuls 15% des Conseils d’Administration sont présidés par une femme [Enquête]

Réalisée en collaboration avec le cabinet PwC Maroc avec la participation de 133 administrateurs, l’enquête « Women on boards in Morocco » met en lumière la diversité de genre au sein des organes de gouvernance des entreprises marocaines à l’aune de la loi n°19-20, adoptée en juillet 2021. On a apprend ainsi que 15% des Conseils sont présidés par une femme. Ceci concerne notamment les PME avec un actionnariat familial.

Le Club des Femmes Administrateurs (CFA) et la Société financière internationale (IFC-Groupe de la Banque mondiale) ont dévoilé, le 10 mars à Casablanca, les résultats de leur enquête conjointe sur la diversité de genre au sein des conseils d’administration (CA) et de surveillance (CS).

On note aussi que 64% des Conseils comptent des Administrateurs indépendants majoritairement au sein des grandes entreprises marocaines et multinationales. En ce qui concerne les entreprises publiques, l’enquête montre que 7% des répondants affirment avoir des Administrateurs Indépendants et 15% affirment compter des femmes dans leur Conseil.

Autre chose, 65% des Administratrices sont salariées de l’entreprise et seuls 12% sont des Administratrices Indépendantes. L’enquête révèle également que 95% des répondants considèrent que les femmes contribuent à l’efficacité des Conseils alors que 61% des répondants affirment ne pas aborder les questions de genre, de diversité ou de parité au sein de leur conseil.

Force est de souligner que cette enquête intervient dans le sillage de la loi qui stipule que les CA et CS des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne doivent être composés d’au moins 30 % de femmes d’ici janvier 2024. Notons que cette enquête, qui constitue désormais un référentiel de données sur la question, a été réalisée sur la base de questions relatives au fonctionnement, aux pratiques et à la composition des organes de gouvernance et à la présence des femmes dans ces instances.

Elle a également mis au point un indice de performance basé sur plusieurs critères, notamment le fonctionnement et les pratiques des conseils, tels que les procédures relatives aux réunions, à la composition et à la structure des conseils, et l’existence et le rôle de certains comités. Pour rappel, le partenariat entre IFC et CFA s’inscrit dans le cadre du programme environnemental, social et de gouvernance d’IFC au Maroc, mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative pour le Développement du Secteur Privé dans la région MENA, développée en partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas.