Entreprise sportive de l’année 2022. Auto Hall se distingue et empoche trois médailles d’or

Cette rencontre permet aux participants d’enrichir leur réseau professionnel dans un cadre amical et dans un esprit de compétition sain et chaleureux. Elle permet aussi d’incarner des valeurs telles que la fraternité, l’échange, le dépassement de soi et la performance, des valeurs qui régissent au quotidien au sein du Groupe Auto Hall.

A l’issue de la première édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE), le Groupe Auto Hall s’est vu décerner le prix de «L’Entreprise Sportive de l’Année 2022». Les JMSE ont été organisés sous l’égide de la Fédération Mondiale du Sport en Entreprise et de l’Association de Promotion du Sport en Entreprise au Maroc, et ont réuni 1250 collaborateurs représentant 52 Entreprises. Les équipes se sont affrontées en tournois amicaux mêlant une dizaine de disciplines sportives.

«C’est une fierté pour nous tous que le Groupe Auto Hall remporte cette première édition des JMSE. En effet, il a d’ores et déjà été prouvé que la pratique du sport est essentielle à la santé des collaborateurs ainsi qu’à leur productivité. C’est pourquoi le Groupe a toujours favorisé le sport au travail à travers des tournois sportifs qui renforcent notre politique RSE et ravivent l’enthousiasme de nos équipes. Nous n’avons aucun doute que ces activités favorisent l’épanouissement de nos collaborateurs qui restent au centre de nos préoccupations», a commenté Jamal Eddouhbani, Directeur Général du Groupe Auto Hall.

«Nous sommes très fiers de nos champions ! La persévérance, l’esprit d’équipe et l’humilité dont nos gagnants ont fait preuve nous ont réussi et j’espère que ces qualités porteront encore loin le Groupe Auto Hall. Le sport renforce les liens en interne, mais développe aussi la performance physique, mentale et professionnelle», a ajouté Nawal Lahkim, Directrice du Capital Humain du Groupe Auto Hall.

À noter que les marques du Groupe Auto Hall soutiennent activement le football par leur présence visuelle dans les stades de football locaux et internationaux, particulièrement SMAA (Société Marocaine de l’Automobile Allemande), importateur et distributeur exclusif de la marque Opel au Maroc ainsi qu’Autocaz, filiale dédiée à l’achat, la reprise et la vente des véhicules d’occasion multimarque.