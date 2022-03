AVIS-Locafinance renforce son offre de location en matière de deux-roues électriques

Évoluant depuis plus de 4 ans dans ce segment de la mobilité électrique, AVIS-Locafinance poursuit son engagement en matière de sensibilisation de la clientèle du Royaume et sur les avantages non négligeables qu’offrent ces solutions, notamment en termes de coût et de fiabilité au quotidien, de réduction des nuisances sonores dans l’espace urbain, mais aussi et surtout en matière de réduction de l’empreinte carbone et de préservation de la qualité de l’air.

Satisfaire sa clientèle, tout en s’inscrivant en droite ligne avec les grandes orientations du Royaume s’agissant des énergies renouvelables, et tisser sa toile dans ce segment de marché, telles ont été les motivations affichées par le Groupe AVIS-Locafinance dans le cadre du déploiement d’une offre de location longue durée plus étoffée en matière de deux-roues électriques et à destination des entreprises.

Le loueur avait déjà jeté son dévolu sur les scooters électriques chinois de la marque Takado, en particulier sur le e-Sporty, conçu pour des déplacements en ville et des longs trajets, mais aussi sur le e-Delivery, équipé pour le transport de colis et de bagages.

AVIS-Locafinance qui souligne que ces scooters électriques disposent d’une homologation européenne et sont reconnus pour la qualité éprouvée de leurs batteries au lithium, dont l’autonomie permet d’atteindre au quotidien 100 km, et dont la durée de vie permet de tenir plus de 1 500 cycles de recharge, soit 4 ans en utilisation pleine.

Par ailleurs, ces mêmes batteries serechargent pour un coût très modéré (de l’ordre de 4 DH pour une recharge complète du bloc batteries) sur n’importe quelle prise de courant électrique délivrant 220 volts. De quoi réaliser des économies de l’ordre de 80 à 90% comparativement aux deux-roues thermiques, mais aussi de réduire son empreinte carbone annuelle de 90%.

Des scooters électriques qui ont fait leurs preuves, puisqu’après 4 années de commercialisation, et plusieurs millions de kilomètres parcourus sur tout le territoire et dans toutes les conditions météorologiques, ils se sont montrés d’une fiabilité à toute épreuve. De quoi valoir à AVIS-Locafinance la confiance de plusieurs grands groupes marocains et internationaux qui roulent depuis des années sur ce type d’engin.

Justement, pour répondre de façon adéquate aux différentes attentes des professionnels disposant où souhaitant disposer d’une flotte de deux-roues électriques, AVIS-Locafinance propose différentes formules avantageuses en location longue durée et à des prix annoncés comme étant attractifs.

De nouvelles offres pour les entreprises qui s’articulent autour de formules bien étudiées, dont la garantie de continuité d’activité et la réduction des coûts opérationnels de 85 à 90%. Faut-il souligner que le fait d’opter pour le tout électrique favorise également une meilleure gestion comptable et permet de supprimer par exemple les bons de carburant et la gestion associée, donc de réduire les risques de fraude et d’abaisser drastiquement son empreinte carbone.

À noter que divers accessoires sont également disponibles dans l’offre offerte par le spécialiste de la LLD pour permettre aux entreprises de répondre à des besoins spécifiques, tel que la géolocalisation de la flotte de scooters pour une meilleure maîtrise logistique, ou différents modèles de Top Case, d’une batterie ou des chargeurs supplémentaires…

Faut-il souligner qu’AVIS-Locafinance poursuit ses efforts d’innovation continue, avec de nouveaux produits en cours d’homologation qui arriveront rapidement sur le marché pour répondre aux besoins accrus d’une clientèle en quête de fiabilité, d’économies et de sérénité.