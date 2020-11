Entreprises : la CGEM et IFC lancent une nouvelle initiative pour renforcer l’employabilité des femmes

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, joignent leurs efforts pour renforcer l’emploi et l’employabilité des femmes au Maroc.

Les deux partenaires ont récemment lancé une plateforme commune visant à encourager les entreprises à promouvoir davantage l’employabilité et l’évolution professionnelle des femmes en entreprise. En clair, cette plateforme CGEM-IFC vise à mettre en lumière les avantages de la diversité des genres au sein des entreprises et proposer des pistes concrètes favorisant l’emploi des femmes dans le secteur privé. Ceci à travers une série de rencontres abordant différents aspects relatifs à l’emploi des femmes. Il s’agit d’une nouvelle initiative qui entend notamment faire émerger un groupe d’employeurs « champions » au Maroc. Notons d’ailleurs qu’au Maroc, l’écart hommes-femmes sur le marché du travail est encore considérable. Selon les données de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), seules 21% des femmes, de nos jours, occupent des postes dans le secteur formel (26% en 2004), contre 70 % des hommes.

« Le secteur privé joue un rôle crucial dans l’accès des femmes à de meilleures opportunités d’emploi. Malgré les avancées enregistrées à l’échelle mondiale, la question de la parité et de l’égalité des chances reste un sujet d’actualité », souligne Saadia Slaoui Bennani, Présidente de la Commission Entreprise Responsable et Citoyenne de la CGEM, ajoutant qu’il a été démontré que la participation des femmes au marché du travail et à des activités rémunératrices a un impact positif en termes de développement humain, sur la société dans son ensemble. « 42 % des étudiants universitaires sont des femmes, et pourtant, seule la moitié d’entre elles est officiellement active. Cette déperdition des talents féminins sur le marché du travail a un impact négatif sur la performance des entreprises marocaines », fait, pour sa part, remarquer Xavier Reille, Directeur d’IFC au Maroc, en Tunisie et en Algérie.

« Alors que les entreprises marocaines ajustent leurs activités pour s’adapter à la pandémie du COVID-19, la promotion des talents féminins dans l’entreprise est un levier de relance pour une croissance durable et équitable. Les outils d’IFC comme le diagnostic EDGE ou les plateformes d’échange d’expériences inter-entreprises peuvent accélérer ce mouvement », poursuit-il.

Pour rappel, cette initiative n’est pas la seule menée par la CGEM et l’IFC dans le royaume. Les deux partenaires de longue date collaborent, en effet, sur un large éventail de domaines visant à renforcer le développement du secteur privé au Maroc. Leur dernier partenariat s’inscrit dans le cadre du programme d’emploi des femmes d’IFC, une initiative menée sur trois ans et dont l’objectif est d’accroître la participation des femmes au marché du travail.