Le nouvel ambassadeur d’Israël au Maroc accorde un entretien à la chaîne i24news [Vidéo]

Dans un entretien accordé à i24news, chaîne de télévision israélienne dont les programmes sont diffusés en anglais, en français et en arabe, le nouvel ambassadeur d’Israël au Maroc, Daniel Govrin a tenu à rappeler le potentiel des relations maroco-israéliennes.

Pour Daniel Govrin, les relations culturelles et sociales ont évolué entre les deux sociétés lors de la dernière décennie. Cependant, il estime que le rehaussement des relations diplomatiques permet de développer de nouveaux liens et ouvre la porte à différentes opportunités de coopération et de partenariat (à l’image des vols directs, des échanges commerciaux, des accords économiques ainsi que des groupes de travail dans l’industrie, l’eau et l’agriculture…).