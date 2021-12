Environnement. Une entreprise suisse aide à recycler les déchets biologiques du Maroc

Au Maroc, une entreprise suisse participe au traitement des déchets organiques. EV ou Eléphant vert a une production annuelle de 40’000 tonnes de compost et d’engrais organique.

Au Maroc, près de 80% des déchets ménagers sont de nature biologique, contre moins de 30% en Europe. « Notre secteur d’activité est la valorisation des sous-produits agricoles à travers un procédé industriel appelé compostage. Il y a différentes matières premières d’origine végétale et animale qui sont mélangées entre elles, avec des ratios bien définis », explique Mohamed El Kabous, directeur de production d’EV.

Les déchets organiques sont traités et remplacent les engrais chimiques, ce qui améliore la durabilité. Traditionnellement, au Maroc, la plupart des déchets ménagers sont enfouis. Selon les données officielles, 66 décharges illégales ont été réhabilitées jusqu’à présent.

« Tous nos produits sont organiques et peuvent être utilisés dans l’agriculture biologique pour remplacer certains engrais chimiques qui tuent le sol, mais aussi pour participer et offrir aux clients une agriculture saine et durable » promet le responsable de production d’EV. Selon le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, en 2015, seuls 6% des déchets ménagers étaient recyclés. Un programme national sur les déchets dont l’objectif était d’atteindre un taux de recyclage de 20% en 2022 a été repoussé à 2030.