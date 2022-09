Enseignement. Epson teste l’efficacité d’une approche hybride

Epson a récemment mené une étude au niveau du cycle primaire dans 12 régions du Royaume du Maroc, pour explorer l’efficacité d’une approche hybride qui combine l’enseignement expérientiel avec les technologies de classe, en particulier dans le processus d’apprentissage de la lecture.



Dans un communiqué, Epson indique qu’à l’occasion de l’obtention des résultats de l’étude, l’entreprise organise une table ronde le jeudi 29 septembre, à la médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II à Casablanca. Cette table ronde sera animée par des représentants de l’entreprise, par Mohamed El Mesky, expert international dans les domaines de l’éducation et du développement social et affectif, puis par Majda Brayej, chercheuse et formatrice en neurologie, qui est arrivée neuvième au niveau mondial et première en Afrique et dans la région MENA lors du Championnat du monde de lecture rapide et de Mind Mapping.

