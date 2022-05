Equipe nationale de football. Vahid parti pour… rester

Hier donc Lakjaa et Vahid en hommes de raison, responsables et … logiques, ont conclu la « paix des braves » même si la « guerre » alimentée par les réseaux des agents destructeurs pouvait faire craindre le pire.

Ce lundi 9 Mai 2022 aura sonné le glas pour un feuilleton de très mauvais goût et qui faisait l’affaire de certains facteurs destructeurs pour la sérénité et l’évolution des Lions de l’Atlas.

Désormais on discutera préparation au Mondial 2022 et le futur immédiat des Lions de l’Atlas à commencer par ce match prometteur, même s’il est amical, face aux U.S.A à Cincinnati. Quant aux galimatias et polémiques, entre gens raisonnables désormais, ce n’est plus de mise.

Bon retour de vacances à Vahid et maintenant au boulot. On a déjà perdu que trop de temps entre annonces plus aussi loufoques les unes que les autres. Plus de détails dans les jours à venir. Et surtout en fin de semaine, vendredi prochain, dans votre hebdo Challenge magazine.