Eramedic, spécialiste du dispositif médical, mis en vente par son actionnaire

Décidément, c’est la vague de sorties chez les fonds d’investissement. En effet, après AfricInvest, CDG Invest et Mediterrania Capital, qui ont cédé des participations au cours des douze derniers mois sur le marché marocain, c’est au tour de 3P Fund de mettre en vente une des lignes de son portefeuille.

Il s’agit d’Eramedic, dont le fonds d’Investissement géré conjointement par Attijari Invest et Atlamed avait pris le contrôle en 2016 à 90% du capital. Et, six ans après, l’actionnaire majoritaire cherche à réaliser une plus-value opportune en revendant ce spécialiste de l’importation et la distribution de dispositifs médicaux.