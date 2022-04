Éric Besson: « Je ne veux pas de Marine Le Pen à la tête de l’Etat »

Natif du Maroc et installé désormais à Rabat, l’ancien Ministre Éric Besson a pris position au lendemain du scrutin du premier tour de l’élection présidentielle française pour barrer la route à l’extrême droite. Connu pour avoir représenté l’aile progressiste du gouvernement de Nicolas Sarkozy, Éric Besson est sorti de sa « retraite politique » pour appeler à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.

Réagissant sur Twitter, Besson a salué la position « claire et nette » du Président de la région Haut de France Xavier Bertrand, dont il est proche, notamment au sein du think tank de Bertrand La Manufacture, et a déclaré : « Je ferai comme Xavier Bertrand. Je ne veux pas de Marine Le Pen à la tête de l’Etat. » L’ancien Ministre de l’Immigration de Nicolas Sarkozy a ensuite ajouté « Cela n’interdit pas de réfléchir aux raisons de la hausse structurelle de l’extrême-droite ».

Lire aussi | Reprise des liaisons maritimes Maroc-Espagne. Voici le programme des compagnies espagnoles au départ et à destination du Maroc