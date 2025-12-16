ESCA décroche les 5 Palmes d’Excellence au classement Eduniversal 2025

Lors de la 18ème édition de l’Eduniversal World Convention tenue en Inde, ESCA Ecole de Management a décroché les 5 Palmes d’Excellence, la plus haute distinction décernée par le prestigieux classement Eduniversal.

Cette reconnaissance, « une première au Maroc et en Afrique francophone », place l’école parmi les 250 meilleures Business Schools au monde et confirme sa position en tête du classement Eduniversal pour la 14ème année consécutive.

« Atteindre les 5 Palmes d’Excellence récompense notre vision académique, notre ouverture internationale et notre engagement à former des leaders capables d’évoluer dans un environnement global. Cette distinction démontre également la capacité de notre pays à se hisser au niveau des meilleures institutions mondiales», déclare le Dr. Chourouq Haisni, Directrice des Programmes et Accréditations à ESCA Ecole de Management, citée dans un communiqué de l’établissement.

Le Maroc entre dans le cercle des Business Schools à forte influence mondiale

Eduniversal, organisme international de référence dans l’évaluation des Business Schools, a récemment publié son classement mondial 2025. Au Maroc, seules 7 écoles figurent dans cette sélection, et une seule atteint le niveau le plus prestigieux : ESCA Ecole de Management, première institution marocaine à décrocher les 5 Palmes d’Excellence d’Eduniversal, le plus haut niveau de reconnaissance attribué aux Business Schools à forte influence mondiale (Universal Business Schools with strong global influence) .

Cette distinction historique fait de ESCA la seule école au Maroc à accéder à ce rang d’excellence. Elle consacre non seulement son leadership national, mais aussi sa capacité à porter haut les couleurs du Maroc sur la scène internationale, en représentant le pays parmi les 250 meilleures Business Schools du monde. Elle place également ESCA parmi les 4 écoles africaines distinguées par les 5 Palmes d’Excellence, faisant du Maroc l’un des 3 seuls pays du continent présents dans cette catégorie d’élite.

Cette année encore, ESCA, fondée en 1992, confirme sa position de #1 au Maroc et #1 en Afrique francophone pour la 14ème année consécutive, tout en consolidant sa stature continentale avec une 4ème place en Afrique toutes écoles confondues.

Méthodologie du classement Eduniversal

La méthodologie du classement Eduniversal repose sur une approche unique qui combine réputation internationale, influence régionale et excellence académique. Chaque année, l’International Scientific Committee d’Eduniversal, composé d’experts représentant les neuf zones géographiques, évalue 1 000 institutions dans 153 pays. Les écoles sont classées selon un système de Palmes d’Excellence, reflétant leur impact global et leur niveau d’internationalisation.

Ce dispositif est renforcé par le Vote des Deans, une vaste enquête mondiale au cours de laquelle des milliers de doyens et directeurs d’écoles de commerce recommandent les institutions qu’ils estiment les plus reconnues pour leur qualité et leur réputation. Cette approche complète, fondée sur l’évaluation par les pairs, garantit une représentation juste, fiable et cohérente des meilleures Business Schools à travers le monde.