ESCA inaugure son nouveau campus au cœur de Casablanca Finance City

Situé en plein cœur de Casablanca Finance City – CFC, le nouveau campus s’élève sur une surface en hauteur de 16.500 m2, et s’intègre harmonieusement à l’architecture globale de la place financière, bénéficiant de sa dynamique entrepreneuriale et internationale. Ce joyau architectural constitue à la fois un espace de formation des divers champs du management aux meilleurs standards académiques internationaux, et une offre globale de services à valeur ajoutée aux étudiants, aux managers, aux entreprises et au secteur économique. Le concept architectural de l’ESCA reflète ainsi son positionnement de grande école marocaine travaillant aux standards des plus prestigieuses business schools à l’international.

Amorçant une nouvelle phase de son développement en tant qu’école pionnière, connectée au monde et à la pointe de l’innovation et des technologies en matière de formation, ESCA a inauguré ce vendredi 17 juin, son nouveau Campus entièrement digitalisé, intégré à l’écosystème international de la place.

Cet investissement vient renforcer l’image institutionnelle d’ESCA en tant que grande école de Management et consolide ainsi non seulement son attractivité à l’international mais dynamise, également et dans la foulée, sa propension à valoriser la dimension internationale de Casablanca en tant que ville universitaire ouverte sur le monde. Avec ses 30 nationalités qui se côtoient et les 1.800 places assises qu’offre le nouveau Campus, l’Ecole conforte son ancrage en Afrique et élargit son aura à l’international.

Thami Ghorfi, Président de l’ESCA, a déclaré : « C’est un campus de toute dernière génération apportant une valeur ajoutée en terme architectural pour créer des espaces de vie pour les étudiants, leur permettant d’évoluer dans et en dehors des salles de cours. Nous nous sommes donnés les moyens aujourd’hui d’avoir à Casablanca une Business School qui travaille au moins dans les mêmes standards des business schools des pays industriellement avancés. Nous allons engager notre stratégie de développement ».

Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, présent à cette occasion, a déclaré : « C’est pendant cette période (post-bac) qu’on fabrique l’individu. C’est un moment qui est extraordinaire où les jeunes se construisent et c’est là où il faut qu’on arrive à développer leurs compétences personnels, leur créativité, leur capacité à innover ». Et d’ajouter que « le Maroc a décidé aujourd’hui d’accompagner le privé pour aider aussi au développement de l’université. Nous avons lancé le Plan d’accélération et de transformation du paysage universitaire de l’enseignement supérieur, et sur cet aspect, nous allons mettre l’accent sur tout ce qui est compétences transversales. Les compétences linguistiques vont être obligatoires dans les cursus à partir de septembre 2023, ça veut dire que les diplômes ne seront pas donnés s’il n y a pas un niveau bien particulier en langues. »

Fondée en 1992, ESCA compte plus de 4.500 diplômés et forme chaque année 1.100 étudiants, cadres et dirigeants au sein de ses programmes de formation initiale et de formation continue. Elle est la première Business School au Maroc et en Afrique francophone à avoir été accréditée AACSB.