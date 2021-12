Et si on faisait preuve d’optimisme [Par Jamal Berraoui]

L’angoisse reprend le dessus et la communication officielle n’aide pas. Si on peut considérer que le nouveau variant, beaucoup plus contagieux prendra le dessus et que le nombre de contagions va sûrement exploser, il est établi que le variant Omicron est moins agressif. C’est la faiblesse de nos capacités hospitalières qui est en cause.

Ce n’est pas le moment de faire le procès de quiconque. Mais, nous avons un gros problème, c’est que les troisièmes doses ne marchent pas, seulement 6% des éligibles ont répondu à l’appel et il y a cinq millions de Marocains qui ne veulent pas se vacciner. Il faut les convaincre et non pas les contraindre.