Établissements et entreprises publics. L’amélioration des délais de paiement se poursuit

Les délais de paiement des établissements et entreprises publics (EEP) poursuivent leur tendance baissière, à la faveur d’une batterie de mesures prises par les opérateurs publics et des efforts déployés par ces entités, précise la DEPP.

Selon les dernières statistiques de la Direction des entreprises publiques et de la privatisation, les délais de paiement des établissements et entreprises publics poursuivent leur baisse.

Lire aussi | Adoption d’un projet de décret sur la vocation des établissements universitaires et les diplômes nationaux correspondants

La Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, indique ainsi que la moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP a atteint 36,1 jours à fin juin 2022, soit des baisses respectives de 4,3 jours et de 23,9 jours par rapport à juin 2021 (40,4 jours) et au seuil législatif et réglementaire fixé à 60 jours. La même source fait remarquer que cette amélioration témoigne des efforts consentis par les opérateurs et de la forte résilience des EEP marocains dans une conjoncture inflationniste marquée par le renchérissement des matières premières.

Lire aussi | Le gouvernement accélère la mise en place du Registre social unifié