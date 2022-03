ETAM encourage l’entrepreneuriat féminin à travers sa nouvelle campagne

La marque compte encourager l’entreprenariat féminin en lançant un campagne digitale. Baptisée « Go girls ! Prends le pouvoir! », la campagne lancée par Etam Maroc à l’occasion du 8 mars 2022 met le projecteur sur 8 femmes entrepreneures à la fois créatives, puissantes, fortes, indépendantes et audacieuses.

L’objectif étant d’inciter les femmes porteuses de projet qui hésitent encore à sauter le pas de l’entreprenariat à prendre le pouvoir et à se lancer dans la concrétisation de leurs ambitions. Cette campagne donnera lieu fin mars à un afterwork à Casablanca où les ambassadrices et les femmes porteuses de projet se réuniront pour échanger, se motiver et partager un maximum de good practices. Au programme réseautage, échange de bons procédés, motivation commune et entreprenariat au féminin.