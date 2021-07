Etat d’urgence au Maroc . Nouvelles mesures décidées par le gouvernement

Le gouvernement a décidé de prendre un ensemble de mesures applicables à compter du vendredi 23 juillet 2021 à 23H00, conformément aux recommandations du Comité scientifique et technique.

Un communiqué du gouvernement précise que compte tenu de l’augmentation du nombre de cas infectés par cette épidémie et du nombre de décès enregistrés dans la période récente, les nouvelles mesures comprennent :

–une interdiction des déplacements nocturnes au niveau national de 23H à 4H30 du matin. Sont exclues de cette interdiction les personnes travaillant dans des secteurs et activités vitaux et essentiels et les personnes ayant des conditions médicales urgentes ».

–la restriction des déplacements entre les villes et la nécessité de présenter le pass de vaccination, ou une autorisation administrative de circulation délivrée par les autorités territoriales compétentes.

–l’interdiction de toutes fêtes et mariages, ou la tenue de cérémonies commémoratives. Les cérémonies funéraires sont tolérées avec un maximum de 10 personnes.

–l’obligation de respecter un maximum de 50 % de la capacité des cafés et restaurants, sans dépasser également 50 % de la capacité des transports publics, et des piscines publiques.

–l’interdiction de dépasser les rassemblements et activités dans les espaces ouverts de plus de 50 personnes, avec obligation d’obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre.