Etats-Unis : Joe Biden a prêté serment

Joe Biden a prêté serment ce 20 janvier. Il devient officiellement le 46ème président des Etats-Unis, après avoir remporté l’élection présidentielle du 3 novembre dernier.

L’Amérique s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec le démocrate Joe Biden à sa tête. Dans son discours inaugural, le nouveau locataire de la Maison Blanche a ainsi mis un accent particulier sur l’union. « C’est le jour de l’Amérique, c’est le jour de la démocratie. Nous célébrons le triomphe, non d’un candidat, mais d’une cause, celle de la démocratie. La volonté du peuple a été entendue », a déclaré Joe Biden. « Mon âme entière est consacrée à cela : unifier notre nation. Et je demande à chaque Américain de me rejoindre dans cette cause. Je suis persuadé quel’unité est le seul moyen d’aller de l’avant. Je serai le président de tous les Américains et je me battrai autant pour ceux qui n’ont pas voté pour moi que pour ceux qui m’ont élu », a-t-il assuré.

Pour sa part, Kamala Harris, première femme élue vice-présidente des Etats-Unis et première représentante des minorités raciales, a prêté serment sur la Bible de Thurgood Marshall, qui est le premier afro-américain nommé à la Cour suprême, et devant la juge Sonia Sotomayor, la première hispanique à y siéger. Force est de souligner que Joe Biden n’entend pas perdre une seule minute, car les priorités sont nombreuses. Il compte, en effet, lancer une série de réformes sur les 100 premiers jours de son mandat, et entend aussi revenir sur plusieurs mesures prises par Donald Trump. Mais, sa priorité absolue reste la lutte contre le Covid-19 et la relance de l’économie américaine.

