Été 2022. TUI Fly inaugurera trois nouvelles destinations et reprendra la ligne Casablanca-Bergame

Cet été, TUI fly proposera un total de 39 lignes. Dans l’ensemble, en plus des nouvelles routes, la compagnie proposera jusqu’à 103 fréquences hebdomadaires. L’offre Casablanca – Bergame est de retour dans l’offre estival à partir du 4 juin 2022, à raison de 2 vols par semaine les mercredis ou jeudis et samedis.

La ligne Marrakech – rotterdam sera opérationnelle à partir du 29 avril 2022, à raison de 2 vols par semaine, les lundis et vendredis. La ligne Oujda – Rotterdam à partir du 27 mai, les mardis et vendredis, et la ligne Oujda – Montpellier sera active à compter du 28 mai à raison de 2 vols par semaine (mercredis et samedis).