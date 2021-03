Ewane Assets lance une méga-extension de Casanearshore

Voilà ce qui serait le premier grand projet d’investissement pour Ewane Assets, la filiale de CDG Développement née en 2019 de la fusion entre Casanearshore SA et Technopolis Rabat shore SA, les deux principaux parcs d’affaires du Maroc.

La foncière qui détient une plateforme en exploitation locative (entre bureaux et sites industriels) totalisant plus de 320.000 m², vient de lancer un appel d’offres ouvert pour la construction en macro-lot sur son site historique de Casablanca, d’un ensemble de nouveaux bâtiments à usage de bureaux pour une surface hors œuvres de 50.000 m². Cette nouvelle extension du parc Casanearshore, sera la plus importante jamais réalisée depuis sa création qui remonte à 2008 sur une superficie globale de 53 ha (270 000 m² de plateaux bureaux). Elle devance ainsi de loin celle lancée en fin 2015 et qui avait doté ce site situé à Sidi Maârouf (au sud de Casablanca) de 17.000 m² supplémentaires en offre de bureaux.

L’appel d’offres d’Ewane Assets attise déjà l’intérêt des plus grands noms de la construction au Maroc. Il faut dire que le projet va coûter au bas mot quelques 250 millions de dirhams, ce qui est un sacré marché par les temps de disette qui courent. D’autres projets d’extension seront également lancés bientôt par le bras armé du groupe CDG dans ses deux principaux parcs d’activité dédiés à l’offshoring (à savoir Casanearshore et Technopolis). Au total, ce ne sont pas moins de 80.000 m² qui seront livrés d’ici 2022 en hissant la capacité d’Ewane Asset à plus de 400.000 m² et ce, en en faisant, au passage, la première foncière du Maroc (tous types d’actifs confondus) juste devant Aradei groupe et groupe Marjane dans la ville de Casablanca. Elle présente aux entreprises opérant, notamment, dans le secteur de l’offshoring un environnement adéquat pour la réalisation de leurs projets, avec des infrastructures de qualité et des avantages importants, notamment, une offre locative de bâtiments prêts à l’emploi à des prix attractifs, un ensemble de services de proximité, un guichet unique, un bassin d’emploi important, une offre de formation et un cadre incitatif adéquat.

Rappelons qu’Ewane Assets est également le propriétaire et l’exploitant de deux autres parcs d’activité, à savoir FesShore et OujdaShore mais qui, contrairement à ceux de Casablanca et Rabat, sont loin d’avoir atteint la vitesse de croisière avec un taux d’occupation de plus de 80%.