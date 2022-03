Halilhodžić convoque Ziyech, Mazraoui et Ezzalzouli

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de football (FRMF), a annoncé lors de son passage dans l’émission « Décryptage » diffusée sur la radio MFM que le sélectionneur national Vahid Halilhodžić a convoqué Hakim Ziyech, Nassir Mazraoui et Abdessamad Ezzalzouli (dit Ez Abde), dans sa liste préliminaire en prévision du match de barrage contre la République démocratique du Congo pour la qualification à la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas croiseront les Léopards de la République Démocratique du Congo, les 25 et 29 mars prochain, lors des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Ainsi, lors de son passage dans l’émission « Décryptage » diffusée sur la radio MFM, le président de la Fédération Royale Marocaine de football (FRMF) a annoncé une bonne nouvelle. Fouzi Lekjaa a déclaré que Hakim Ziyech et Nassir Mazraoui ont reçu leur convocation initiale pour disputer ces deux matches. « Halilhodžić et Mazraoui ont eu une longue discussion. Tous les différends ont été ainsi été résolus. Nous poursuivons maintenant le même chemin avec Hakim Ziyech pour tourner définitivement la page du différend », précise Lekjaa.