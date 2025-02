Expact Partners rejoint le réseau international CLA Global

Le cabinet marocain Expact Partners a intégré le réseau international CLA Global Limited (CLA Global), spécialisé dans l’audit et le conseil. Suite à cette adhésion, le cabinet adopte la marque CLA Global et opérera désormais sous le nom de CLA Expact.

Basé à Casablanca, CLA Expact compte plus de 30 collaborateurs et trois associés. Le cabinet propose des services variés en audit, conseil, fiscalité et externalisation, couvrant des secteurs tels que les biens de consommation, l’éducation, la finance, le secteur public, l’hôtellerie et les loisirs, la santé, l’immobilier, la construction et les technologies.

Lire aussi | Hamza Hraoui prépare le lancement de son cabinet de lobbying sur le continent depuis Casablanca Finance City

Rochdi Chmali, Managing Partner de CLA Expact, a exprimé sa satisfaction quant à cette intégration : « En tant que cabinet en pleine croissance, nous avons identifié de nombreuses opportunités d’expansion et sommes convaincus que notre développement ne connaît pas de limites. Pour aller plus loin, il est essentiel de s’entourer de professionnels compétents partageant nos valeurs et nos ambitions. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle étape, marquée par une ouverture à l’international, qui reflète notre volonté de dépasser nos frontières et de saisir des opportunités à l’échelle mondiale. En rejoignant CLA Global, nous bénéficierons d’une collaboration renforcée, de ressources partagées et d’un accès privilégié aux marchés internationaux, des atouts essentiels pour concrétiser notre vision d’avenir. »

Pour sa part, Paul English, CEO de CLA Global, a souligné l’importance de cette nouvelle adhésion : « L’intégration de notre premier cabinet en Afrique marque une étape clé pour CLA Global, cette région étant au cœur de nos priorités stratégiques. La volonté de CLA Expact de se développer et d’adopter une dimension internationale s’inscrit pleinement dans la vision et les valeurs de notre réseau. Son adhésion enrichira CLA Global, en renforçant notre présence mondiale et en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration. »

Lire aussi | Le cabinet d’avocats d’affaires fondé par Yassir Zarhouni a un nouvel associé

Fondé le 1er juillet 2022 par CliftonLarsonAllen LLP et Evelyn Partners, CLA Global regroupe aujourd’hui plus de 235 bureaux dans le monde et compte plus de 15 000 collaborateurs. Le réseau accompagne des entreprises de toutes tailles, avec un accent particulier sur les sociétés en forte croissance, innovantes et actives sur les marchés internationaux.