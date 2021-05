Explosion à la SNEP : 2 morts et un blessé léger

On en sait un peu plus sur l’explosion qui s’est produite le 31 mai à la SNEP (Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie). Les détails.

Selon le bilan communiqué, deux personnes ont été tuées et une autre a été légèrement blessée dans l’explosion survenue dans une unité industrielle de pétrochimie à Mohammedia. « Lundi 31 Mai 2021 à 15h15, lors du premier jour de l’arrêt général annuel de maintenance du complexe industriel SNEP (Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie), un accident de travail a eu lieu , causé par la déflagration d’un bac vide d’acide chlorhydrique de petite taille (7 mètres cube) préalablement inerte », précise la SNEP.

Lire aussi| Coronavirus : ce qu’il faut retenir du diagnostic de la BAD et de l’OIT sur la gestion faite par le Maroc

« Malgré toutes les mesures de sécurité entreprises par la société, cet accident a malheureusement causé le décès de deux personnes d’une société sous-traitante, effectuant des travaux au niveau dudit bac. Les autorités locales ont aussitôt été avisées et se sont présentées sur les lieux », poursuit la société, ajoutant que cet incident n’aura pas d’impact sur ses activités. Filiale du groupe Ynna Holding, la SNEP est le leader sur le marché Marocain des produits vinyliques (PVC et Compound PVC) et des produits issus de l’électrolyse (Soude, Chlore, Eau de Javel) et de l’Acide Chlorhydrique. Créée en 1973, la société produit et commercialise une gamme de produits stratégiques et indispensables à l’activité de plusieurs secteurs industriels.

Lire aussi| Ministère des Affaires étrangères : l’audition de Brahim Ghali ne va pas résoudre la crise Maroc/Espagne