Expo 2020 Dubaï. La SMIT promeut les opportunités d’investissement touristique du Maroc

Un événement à même de rassembler de grands investisseurs mondiaux de l’industrie touristique, mais aussi des opérateurs nationaux et internationaux qui poursuivent avec succès leurs investissements et qui peuvent témoigner des nombreuses potentialités de développement dont regorge le Royaume, telle a été l’objet du «Morocco Tourism Investment Day». Une conférence proposée par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) ce 11 octobre courant au sein du Pavillon Maroc à Dubaï et qui a connu une très grande affluence.

La SMIT qui a saisi cette fenêtre de tir liée à l’exposition universelle dubaïote pour rassurer également la communauté d’investissement des pays du Golfe du climat des affaires quant aux potentialités du Royaume. Il s’agissait également de promouvoir les opportunités d’affaires touristiques notamment au niveau des provinces du Sud du Royaume, à Agadir, Guelmim et Dakhla.

«L’occasion est là, il reste à s’en saisir», a affirmé Imad Barrakad, Directeur général de la SMIT lors de son allocution d’ouverture de la conférence. Faut-il souligner que cette conférence s’est inscrite dans le programme de la semaine de promotion de l’attractivité du Maroc qui coïncide avec la tenue du «Global Business Forum Africa», organisé par Expo 2020 Dubaï, une plateforme de rencontres et d’échanges autour des opportunités d’investissement qu’offre le continent africain.

Le «Morocco Tourism Investment Day», a été animé par plusieurs leaders internationaux de l’industrie touristique. «Il est très important pour le groupe que je représente de participer à cet événement organisé par la SMIT», nous précise Jochem-Jan Sleiffer. Et le Président Middle East, Africa & Turkey Hilton d’ajouter : «comme vous le savez, nous avons trois plateformes hôtelières dans le Royaume et nous comptons en ouvrir cinq autres, voire plus à long terme. Justement, cette rencontre nous permet d’échanger avec le département du tourisme du Maroc, mais aussi de nouer des contacts avec de potentiels investisseurs».



Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) dans le cadre de cette conférence de la SMIT au Pavillon Maroc.

D’autres intervenants dont Marloes Knippenberg, CEO of Kerten Hospitality, ont témoigné de leur stratégie de développement dans le Royaume et plus largement dans la zone Afrique mettant en exergue au passage l’impact de la pandémie sur leur politique d’expansion. Les panellistes ont souligné aussi que les premiers signes de reprises et de redynamisation de l’industrie touristique sont déjà présents et que le Maroc constitue un gisement hors pair d’opportunités d’affaires dans ce secteur porteur.

Toujours est-il que ce message a été conforté lors du panel portant sur la perception des investisseurs à l’égard de la profitabilité des placements dans le secteur du tourisme au sein des pays émergents dont le Maroc et sur les mesures entreprises pour la relance de l’investissement à court terme dans le secteur du tourisme. A noter la présence d’éminents promoteurs touristiques émiratis dans la zone MENA au rang desquels Khalid Anib, Chief Executive Officer, Abu Dhabi National Hotels ainsi que Fardan Al Fardan, SEO, Embassy Capital.

Cette conférence a vu la présence du Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) dans le Royaume, Hamid Bentahar. «Cet événement permet également de redonner de l’espoir, de la confiance dans les nombreuses potentialités de notre pays qui sont très loin d’être optimisées. Nous disposons d’une marge énorme de progression en matière de développement touristique», précise M. Bentahar.

Et de poursuivre : «il faut souligner que notre pays a fait un travail considérable en matière de santé. En effet, les destinations aujourd’hui dans le monde qui n’ont pas relevé le défi de la santé sont particulièrement fragilisées en matière de développement touristique. Ce qui n’est pas le cas de notre pays qui fait partie des exemples mondiaux à suivre».

Le patron du CNT en a profité pour présenter les nouvelles niches prometteuses de produits touristiques que peut offrir le Maroc à l’ère post-covid et susceptibles de répondre aux tendances de la demande et des nouvelles habitudes de voyages, ainsi que les pré-requis pour leur mise en œuvre.