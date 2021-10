Expo 2020 Dubaï. Le Maroc lance sa marque d’investissement et d’export Morocco Now

À l’occasion de sa participation à l’Expo 2020 Dubaï, le Maroc vient fraîchement de lancer officiellement et à l’international sa marque d’investissement et d’export. Baptisée Morocco Now, cette nouvelle identité entend proposer aux investisseurs une nouvelle plateforme d’investissement dite décarbonée et surtout compétitive.

Une initiative qui a pour objectif de faire rayonner le Royaume comme étant une plateforme industrielle et exportatrice de premier rang. De quoi inciter et surtout accélérer les investissements étrangers.

«Le Maroc a une stabilité et une vision moderne. Cette stabilité trouve son origine dans un Royaume qui a construit une unité nationale forte et des institutions solides autour de nombreux partenariats. Une vision à long terme sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, qui permet de lancer des chantiers d’envergure en cohérence et dans la pérennité», a déclaré durant son allocution d’ouverture Youssef El Bari.

Et le DG de l’AMDIE de préciser qu’au cours des 20 dernières années, le Maroc s’est doté d’infrastructures de commerce et de transport de premier ordre et s’est, de la sorte, inscrit définitivement sur la voie du décollage industriel.

Lire aussi | Expo 2020 Dubaï. Le Pavillon Maroc met en avant la contribution de ses partenaires au rayonnement du Royaume

En attestent une série de projets porteurs et à très forte valeur ajoutée qui font à ce jour la fierté nationale et qui rayonnent à l’international, au rang desquels Tanger Med, premièreconnexion maritime en Afrique et sur la Méditerranée et la 20ème au niveau mondial.

«S’agissant du cluster automobile, il connait l’une des progressions les plus rapides du globe, contribuant également et fortement à la croissance des exportations marocaines», renchérit Youssef El Bari qui précise que ces mêmes exportations ont augmenté de plus de 150 Mds DH entre 2010 et 2019.

Selon M. El Bari, l’économie mondiale fait face à des mutations rapides à l’origine de nouvelles exigences pour les acteurs économiques. Selon lui, l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations rendent indispensable l’adoption de productions décarbonées. Et de son avis, la crise de la covid a conduit à une réorganisation deschaines de valeur mondiales vers moins de dépendance globale et plus d’intégration régionale.

Lire aussi | Expo Dubaï 2020. Un programme riche et varié pour promouvoir la destination Maroc

«Morocco Now est la plateforme industrielle à l’épreuve du futur pour saisir les opportunités d’un monde en mutation. Elle s’appuie sur une expérience réussie de la transformation économique faisant du Maroc une destination fiable à haut potentiel d’investissement et d’export», précise pour sa part Imad Barakat, Président du Directoire de la SMIT.

Faut-il souligner qu’avec la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, le Maroc dresse une feuille de route claire pour son développement dans les années à venir. Aussi, la nomination d’un nouveau gouvernement pro-business acte la poursuite de cette dynamique économique et industrielle. Ceci pour assurer les synergies nécessaires dans une démarche pragmatique, ouvrant la voie à l’investissement compétitif, pro-actif et durable.

Selon les intervenants, Morocco Now met en avant quatre atouts distinctifs, à savoir le «NOW durable»via des investissements visionnaires notamment en matière d’énergies renouvelables qui représentent 37%du mix énergétique en 2020, l’objectif consistant à viser 52% à horizon 2030 avec une capacité installée de 4GW en 2021.

Lire aussi | Nouveau gouvernement. Première réunion du conseil ce lundi 11 octobre

On recense également NOW gage de succès,à traversun bilan réussi en matière de mise en œuvre d’investissements étrangers dans les secteurs hautement stratégiques et techniques de l’industrie mondiale, et de réalisation de mégas projets d’infrastructures, en misant sur la montée en compétences de sa jeunesse.

Enfin, NOW agile, avec une remarquable capacité d’adaptation inscrite dans l’ADN du Maroc, illustré dans la gestion de la crise covid à travers la réaffectation rapide des outils industriels vers les équipements de santé ou encore le déploiement efficace de la vaccination, ouvrant ainsi la voie à une reprise rapide.