Expo Dubaï 2020. Un programme riche et varié pour promouvoir la destination Maroc

Le compte à rebours est lancé ! En effet, durant la semaine allant du 10 au 16 octobre courant, une programmation riche d’événements économiques, scientifiques, culturels et artistiques variés a été planifiée au sein du pavillon Maroc. L’occasion durant cette période de mettre particulièrement l’accent l’attractivité du Royaume en tant que hub mondial d’investissement.

Concrètement de nombreuses rencontres, en partenariat avec la CGEM et l’AMDIE, verront la participation d’une forte délégation d’opérateurs publics et privés marocains. Ont été programmées une série de conférences et autres thématiques portant notamment sur l’industrie, les finances, le digital, le tourisme, l’agriculture, les énergies, ainsi que le transport et la logistique.

L’AMDIE profitera de cette fenêtre de tir pour lancer à l’international la marque «Morocco Now». Par ailleurs, la semaine Maroc coïncidera également avec la tenue du «Global Business Forum Africa», prévue du 13 au 14 octobre, qui demeure une plateforme de rencontres et d’échanges autour des opportunités d’investissement qu’offre le continent africain.

Faut-il souligner que le pavillon marocain aménagé à «Expo Dubaï 2020», un site qui prévoit la visite sur une période de six mois de près de 25 millions de personnes, a été conçu sous forme d’un parcours comprenant 13 salles, indiquant que les visiteurs peuvent déambuler en quête de surprises.

«Celles-ci reflètent les potentialités et les réalisations concrètes du Maroc dans de nombreux secteurs, notamment économique, culturel et touristique, d’autant qu’elles relatent l’histoire et incarnent l’identité du Royaume et sa vision d’avenir en matière de développement durable», s’est exprimée récemment la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, par ailleurs déléguée générale du pavillon marocain. Rappelons que depuis le 1er octobre dernier, tous les regards convergent vers Dubaï qui accueille l’Exposition universelle 2020, un événement qui a été reporté l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Au même titre que 190 pays du globe, le Maroc prend part à cette exposition sous le signe «Héritages pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable» et sa participation se veut une invitation à l’adresse des visiteurs pour (re)découvrir le pays, son histoire, son identité, ses talents, mais aussi ses réalisations tangibles dans divers domaines.