Export. Hausse de plus de 24% des exportations marocaines en 2021

Selon les données du ministère de l’Economie et des Finances, les exportations marocaines ont enregistré une hausse de 24,3%, à 326 milliards de DH en 2021.

Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, a expliqué le 17 mars que cette performance a été possible grâce aux efforts déployés pour améliorer l’offre exploitable. Notons que par rapport à 2019 (période avant-Covid), ces exportations ont affiché une hausse de 14,9%. Elles ont poursuivi la même dynamique durant le premier mois de 2022, avec une croissance de +23% par rapport à janvier 2021, soutenue par le label « Made in Morocco ».