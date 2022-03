Fabrication de panneaux photovoltaïques : le bon filon… qui attire beaucoup d’industriels !

Lire aussi | Le cabinet d’avocats émirati Al Tamimi s’installe au Maroc

En effet, pas moins de deux opérateurs avancent leurs pions dans ce secteur prometteur, qui concerne une composante vitale de la décarbonation de notre pays, à savoir la fabrication de panneaux photovoltaïques. L’un à capitaux français et qui a choisi la ville de Marrakech pour abriter sa future usine d’une capacité de plus de 200 MW par an et l’autre, affilié à un groupe polonais. Ce dernier, a plutôt opté pour la ville de Tanger pour implanter une unité des plus modernes destinées essentiellement aux industriels de la zone franche de Tanger Med et qui sont actuellement en pleine frénésie d’installation de plaques photovoltaïques pour réduire leur empreinte carbone et éviter, au passage, la taxe que l’Union Européenne s’apprête à instaurer à ses frontières pour tout produit dont le process est intensif en émission de gaz à effet de serre.

Les deux projets cumulent quelques 200 millions de DH en enveloppe d’investissement global et devront générer plus de 100 emplois directs. Ils devront à eux deux dépasser en capacité installée totale, les besoins du Maroc en plaques photovoltaïques tous secteurs et marchés confondus (résidentiels, industriels, activités tertiaires…). Ce qui pose un autre problème de surcapacité en vue, comme celui vécu dans d’autres secteurs comme le ciment !