Face à la tempête : de l’agilité [Par Jamal Berraoui]

Pour les céréales, on nous dit que les stocks sont suffisants. Le tiers de la production mondiale est en Russie et en Ukraine. Les agriculteurs US ont abandonné les céréales pour le soja. Les prix internationaux flambent et certains pays du Sud du Sahara sont déjà en difficulté. Mais, l’inflation touche toutes les matières premières et de manière très forte. Le monde découvre avec effarement que son interdépendance est aussi porteuse de risques majeurs.

Le coût de l’énergie est à des niveaux historiques et la guerre en Ukraine approfondit la crise. L’Arabie Saoudite et les Emirats refusent d’augmenter leur production pour des raisons politiques, Joe Biden ayant refusé de fournir des armes. Pour le gaz, l’Algérie et le Qatar ne peuvent suppléer le gaz russe. La perspective d’une accalmie est très lointaine.

Dans tous ces évènements, le gouvernement n’a aucune marge de manœuvre. Il faut une dose de mauvaise foi pour affirmer le contraire. Il a manqué d’anticipation, parce que ces défis étaient prévisibles dès le mois de janvier selon des experts reconnus.

Aujourd’hui, il lui faut réagir, sur les transports, c’est en cours, profiter de l’aubaine pour changer drastiquement la distribution renchérie par le nombre d’intermédiaires et envisager un coup de pouce aux salaires et une aide directe aux plus précaires. Derrière les chiffres, il y a des millions de citoyens qui souffrent. La grande faiblesse de l’exécutif, c’est la communication. Une loi de Finances rectificative lui aurait permis d’exposer tout ce qui précède et d’arrêter les Fake News des populistes à l’affût. Il lui faut surtout être beaucoup plus agile.

Un autre danger nous guette, celui des taux de crédit : les banques centrales vont augmenter leur taux de base. Nous serons obligés de nous endetter à des taux plus forts, c’est une certitude, comment on s’y prépare ?