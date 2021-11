Face à l’Algérie, calmons-nous [Par Jamal Berraoui]

Chaque semaine, le pouvoir algérien sort une nouvelle provocation contre le Maroc. Sa stratégie est claire, ce qui ne l’empêche pas d’être ridicule, elle vise à créer une tension maximale dans la région, espérant ainsi sortir de son isolement international.

Ce n’est pas le Maroc qui a contesté la fermeture du gazoduc, mais l’Union Européenne. Le fait divers des chauffeurs algériens, qui ferait du Maroc un Etat terroriste, apprêterait à sourire, s’il ne s’agissait de vies humaines.

Lire aussi | Région de Dakhla Oued Eddahab, première bénéficiaire du foncier privé de l’Etat

Le Maroc officiel reste zen. La stratégie adverse est bien comprise et la réponse c’est le calme absolu. Du côté populaire, la pression monte. Les marocains en ont marre des insultes, des invectives, de la harka médiatique et cybernétique algérienne. Et pourtant, il faut rester calme.

Le dernier rapport du Conseil de Sécurité met l’Algérie dans le corner. Les Africains ont choisi leur camp, celui du co-développement. Le Maroc a réussi grâce au sérieux, à la patience, à convaincre. Que l’Algérie s’agite, ne doit pas nous faire varier d’un Iota.

Lire aussi | Santé. Vers une usine à gaz ? [Par Jamal Berraoui]

Il nous faut garder cette ligne, tout en sachant que les provocations vont se multiplier. Nous n’avons aucune raison d’y répondre et d’offrir aux maîtres d’Alger une porte de sortie de leur isolement. Leurs gesticulations ne doivent pas nous toucher.