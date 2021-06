FAQ. Voyage à l’étranger

Turquie

Le Pass vaccinal fait l’affaire, sinon il faudra présenter un PCR. La Turquie et le Maroc reconnaissent mutuellement les certificats de vaccination émis par les autorités respectives des deux pays. A noter qu’en plus du test PCR à présenter, tous les passagers arrivant en Turquie en provenance d’autres pays et ayant visité le Brésil, le Royaume-Uni, le Danemark et l’Afrique du Sud seront mis en quarantaine pendant 14 jours dans des lieux choisis par les autorités officielles turques après leur arrivée. Le 10e jour de la période de quarantaine, les passagers devront se soumettre à un second test PCR et si le résultat est négatif, la période d’isolement prendra fin.