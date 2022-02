Fatiha Charradi : « La réussite du modèle OCP-Al Moutmir est due à son approche locale inclusive et partenariale »

Challenge : Jusque-là, l’initiative Al Moutmir du groupe OCP a accompagné plus de 50.000 agriculteurs, depuis son lancement il y a quatre ans, et réalisé plus de 58.000 analyses de sol. Qu’est-ce qu’il faut comprendre à travers ces chiffres ?

Depuis quatre ans, le programme OCP-Al Moutmir accompagne les agriculteurs par la promotion de meilleures pratiques agricoles, techniques et de gouvernance, et en particulier la fertilisation raisonnée comme véritable levier pour améliorer la productivité et préserver les ressources naturelles. Objectif: permettre à ces derniers, de se développer et d’améliorer leurs revenus. Sur le terrain, ce dispositif de proximité a déjà accompagné plus de 50.000 agriculteurs et réalisé plus de 58.000 analyses de sol. Fatiha Charradi, Vice-Présidente en charge du Développement Agricole-OCP, revient dans cette interview sur les facteurs clés qui ont assuré la réussite de cette initiative et décrypte les réalisations.

Fatiha Charradi : Permettez-moi tout d’abord de rappeler que l’Initiative OCP Al Moutmir est plus qu’une initiative, c’est un modèle de développement agricole lancé en 2018 par OCP dans la continuité de son engagement pour le développement de l’agriculture au Maroc et plus largement en Afrique et dans le monde. Notre objectif, est de contribuer à l’émergence de modèles de développement agricole inclusifs, créateurs de valeur et d’impact durable.

Dès son lancement, l’initiative Al Moutmir est accueillie à bras ouverts par nos agriculteurs car elle leur apporte des solutions concrètes adaptées à leurs besoins et leur permettant de se développer davantage et de prospérer. Nos jeunes ingénieurs déployés sur le terrain, main dans la main avec nos agriculteurs, œuvrent au quotidien pour le développement de l’agriculture au Maroc.

L’impact d’OCP-Al Moutmir va au-delà des chiffres puisque le véritable objectif est d’assurer une nutrition équilibrée et la sécurité alimentaire par la promotion de bonnes pratiques agricoles basées sur une approche globale et scientifique. Aujourd’hui, nous soutenons certes plus de 50 000 agriculteurs directement et plus de 300 000 via l’application nationale de conseil @tmar qui offre une gamme de services pour tous les agriculteurs, partout au Maroc et gratuitement.

A titre d’exemple, le programme de semis direct a permis une amélioration du rendement de +18%, de +25% au niveau des plateformes de démonstration des céréales, de +27% pour l’olivier et de +37% pour les légumes et autres cultures. L’utilisation des formules NPK personnalisées a permis une augmentation du rendement de +21% pour les céréales, +25% pour les légumineuses et +20% pour l’olivier.

Notre objectif ultime, est que ce potentiel confirmé couvre les 8,7 millions ha de la surface agricole utile, soit les 1,5 million d’agriculteurs. Contribuant ainsi à une réelle souveraineté alimentaire nationale et faisant de l’agriculture un réel moteur de développement socio-économique du pays. Avec le concours de tous, l’initiative OCP Al Moutmir a confirmé que ce n’est plus qu’une ambition, c’est une réalité éprouvée depuis près de 4 ans.

Lire aussi | Deux startups marocaines nominées pour les prix Forbes

Challenge : Aujourd’hui, quels sont les facteurs clés qui ont assuré la réussite de cette initiative ?

Nous avons bénéficié lors du lancement de l’Initiative Al Moutmir du capital confiance accordée par tous les marocains à la marque OCP, mais nous avons surtout bénéficié du crédit de la « Niyya Hassana » du Groupe. Les agriculteurs, les partenaires locaux, la société civile, les Autorités voire les volontaires par moment nous ont réellement facilité le déploiement. Les agriculteurs au début étaient certes très accueillants, mais aussi très observateurs en attendant de comprendre davantage les composantes du programme, le pourquoi de l’accompagnement gratuit d’OCP sur le terrain avec une ampleur et des investissements pareils, et aussi de comprendre ce qui était attendu d’eux en contrepartie.

Cependant, et à force de constance et de mobilisation de proximité, les agriculteurs, ont vu, voire vécu l’engagement fort des équipes OCP Al Moutmir sur le terrain. Ils ont ainsi pris la mesure des efforts et moyens mobilisés pour que l’activité agricole, les pratiques, les moyens, la productivité, l’empreinte sur les ressources soient aux meilleurs standards et bénéficient de manière tangible à l’agriculteur en premier. Au bout de moins de 6 mois, les ingénieurs agronomes OCP qui sont établis physiquement dans les milieux ruraux ont été réellement adoptés par les communautés locales. Et nous avons vu émerger des agriculteurs modèles, ambassadeurs volontaires qui incitent les communautés à bénéficier du programme, à utiliser les bonnes pratiques et à étendre davantage l’impact, ce qui est réellement en soi la plus grande avancée dont nous sommes fiers.

A noter aussi, que la réussite du modèle OCP-Al Moutmir est due à son approche locale inclusive et partenariale. Là où nous allons, nous travaillons main dans la main avec les partenaires locaux en vue de pérenniser les initiatives. Notre approche repose sur l’identification de leaders locaux qui bénéficient d’un programme intégré d’accompagnement et de renforcement de capacités, en vue d’assurer la relève et pérenniser l’offre pour un maximum d’impact. Les acteurs de changement locaux travaillent au quotidien aux côtés de l’équipe afin de créer de l’impact et générer de la valeur matérielle et immatérielle.

Aussi, OCP Al Moutmir bénéficie de l’appui scientifique et opérationnel de l’Université Polytechnique Mohammed VI Campus de Ben Guérir et de ses partenaires. Ce soutien de premier ordre couvre toutes les composantes de l’initiative et la mobilisation d’experts agronomes nationaux et internationaux qui apportent leurs connaissances et leur soutien scientifique. Le soutien de l’Université comprend également, la formation des équipes d’Al Moutmir et de tout l’écosystème avec lequel nous interagissons lors de la mise en œuvre de l’initiative, ainsi que la mise à disposition d’infrastructures de pointe : laboratoires d’analyse des sols, fermes expérimentales, plateformes d’innovation, incubateurs et bien d’autres leviers.

Grâce à son réseau national et international de partenariats avec des institutions de recherche scientifique, l’Université Polytechnique Mohammed VI Campus de Ben Guérir travaille au quotidien aux côtés de l’équipe Al Moutmir et de l’écosystème agricole au Maroc et plus largement en Afrique. L’objectif, est de relever les défis de l’agriculture sur notre continent et de contribuer à l’émergence de modèles de développement agricole inclusifs, créateurs de valeur et d’impact durables. Al Moutmir est certes un cas d’usage business pour l’OCP, mais c’est aussi et surtout un cas d’usage soutenu par la vaste communauté scientifique intéressée par le développement du secteur agricole en Afrique. En effet, comprendre les clés du succès d’Al Moutmir, comprendre et modéliser ce qui conduit les agriculteurs à adopter les bonnes pratiques, comprendre les dynamiques et les logiques de décision par typologie de région, suivre l’amélioration tangible des rendements et la corréler au mix sol-intrants-climat… tous ces éléments passionnent, nourrissent et contribuent à la mobilisation du monde académique, experts, agronomes, économistes, anthropologues et autres.

Lire aussi | L’israélien NewMed Energy cherche à faire son entrée sur le marché marocain

Challenge : Le programme Al Moutmir s’adresse aux agriculteurs et les accompagne à travers des formations sur l’utilisation d’engrais customisés. Quelles sont les retombées en termes de valeur ajoutée pour les agriculteurs ayant bénéficié de l’initiative ?

La fertilisation raisonnée est un levier clé pour le développement d’une agriculture prospère et durable. Dans ce sens, l’Initiative OCP Al Moutmir mobilise un programme intégré allant de l’analyse des sols, à la mise à disposition à travers nos partenaires fabricants distributeurs d’engrais de formules NPK Blend régionales en plus de l’accompagnement des agriculteurs. Par ailleurs, et pour aller davantage vers l’optimisation des ressources naturelles et l’utilisation adéquates des nutriments N, P et K, ou d’engrais NPK Blend sur mesure, des unités de production Smart Blenders ont été mobilisées au plus près des agriculteurs à travers le Royaume.

L’usage des engrais adaptés et customisés, dans le cadre d’un itinéraire technique raisonné, a permis aux agriculteurs d’atteindre une amélioration importante au niveau non seulement de la productivité mais aussi de la qualité de leur production agricole. Les agriculteurs accompagnés ont amélioré ainsi leur marge nette annuelle de +36% en passant de 5 459 MAD/ha à 7 472 MAD/ha pour les céréales, de +32% pour les légumineuses en passant de 3 680 MAD/ha à 4 850 MAD/ha et de +32% pour les olives en passant de 9 300 MAD/ha à 12 250 MAD/ha.

D’autre part, le programme de non labour a permis aux agriculteurs de réduire leurs coûts de production et de gagner en moyenne plus de 1 300 MAD/ha, améliorant ainsi leurs marges nettes de + 55,4%. Tout d’abord, grâce aux analyses de sol, les agriculteurs comprennent mieux les besoins de leur sol et de leurs cultures avant de cultiver.

Grâce aux outils numériques tels que les applications mobiles @tmar et Agripedia et le Smart Blender, les agriculteurs ont pu simuler leur revenu agricole au début de chaque saison agricole, équilibrer l’utilisation des intrants et choisir les méthodes et produits agricoles les plus adaptés (culture sans labour, technologies à libération lente, produits personnalisés, etc.) Par ailleurs, OCP-Al Moutmir a noué des partenariats avec des acteurs de l’agroalimentaire pour permettre aux agriculteurs de trouver des débouchés plus larges à leurs produits. Grâce aux programmes « peer to peer » et aux offres de renforcement des capacités, les agriculteurs peuvent facilement adopter les pratiques les plus appropriées pour cultiver plus et gagner plus de manière durable. Au-delà de la communauté directe d’agriculteurs avec laquelle nous travaillons, notre ambition est de travailler main dans la main avec l’écosystème pour soutenir les 1,5 million d’agriculteurs à travers le Royaume, afin de leur permettre d’augmenter leurs rendements, leurs revenus annuels et de vivre dignement de l’agriculture.

Lire aussi | Stellar AfricaGold annonce un troisième réservoir d’or au Maroc

Challenge : Chaque année, le programme Al Moutmir touche le maximum d’agriculteurs dans le Royaume. Comment faites-vous pour arriver à mobiliser les différents partenaires avec vos équipes ?

L’approche partenariale est au cœur de la stratégie de l’Initiative Al Moutmir. Cette dernière est rendue possible grâce à la mobilisation des différents partenaires nationaux, notamment le Ministère de tutelle et ses différents départements, les institutions scientifiques (INRA, IAV, ENA et UM6P), nos partenaires fabricants-distributeurs et revendeurs d’engrais, les organisations professionnelles et les agriculteurs. La réussite de cette collaboration est due en grande partie au fait que nous partageons toutes et tous la même ambition, qui est de contribuer au développement durable de l’agriculture dans notre pays. La richesse et la diversité obtenues grâce à ce travail collaboratif, favorise l’émergence d’initiatives innovantes et leurs concrétisations.

Challenge : Dans le sillage du programme Al Moutmir, vous avez conçu l’application mobile «@tmar» qui devait beaucoup améliorer le conseil agricole au Maroc. Cette application a-t-elle tenu ses promesses depuis son lancement il y a deux ans ?

Nous accompagnons aujourd’hui physiquement, plus de 50 000 agriculteurs directement et plus de 300 000 via l’application de conseil nationale @tmar qui offre une panoplie de services pour tous les agriculteurs, partout au Maroc et gratuitement. Le nombre des utilisateurs est en constante progression, ce qui nous réconforte dans notre choix.

En effet, les solutions digitales qu’offrent les nouvelles technologies se trouvent au cœur du dispositif Al Moutmir. Une mise à contribution de l’outil numérique qui permet non seulement de capitaliser sur les échanges entre l’équipe et les agriculteurs, mais aussi de raccourcir les distances et d’avoir un effet démultiplicateur. Reposant sur des concepts et modèles technologiques avancés telles l’intelligence artificielle, l’imagerie satellite, ces solutions permettent de proposer des recommandations sur mesure à chaque agriculteur en fonction de ses besoins comme dans le cas d’@tmar. S’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue, l’application sera bientôt dotée de nouveaux services comme la possibilité de passer la commande d’engrais en ligne, ce qui permettra à l’agriculteur de mieux gérer son temps.

Challenge : L’application mobile @tmar, n’est-elle pas finalement une alternative pour les petits agriculteurs dont les moyens ne permettent pas le recours au conseil agricole privé, ou encore un coup de pouce au dispositif public de conseil agricole qui n’est pas capable à lui seul d’adresser les centaines de milliers d’agriculteurs dans toutes les provinces du Royaume?

Certes, rien ne peut remplacer l’accompagnement direct des agriculteurs pour leur faciliter la démonstration et l’adoption des bonnes pratiques. Cependant, le conseil agricole à distance, couplé au conseil physique apportera un plus et des bénéfices indéniables aux agriculteurs. Notre ambition à tous, est de démultiplier les canaux de vulgarisation agricoles en vue de permettre à un plus large nombre d’agriculteurs de progresser. Notre ambition est de contribuer à l’émergence d’une plateforme nationale de conseil agricole qui puisse servir les agriculteurs et répondre à leurs préoccupations en temps réel.

Je tiens à souligner en passant, le rôle important que jouent les réseaux sociaux pour attirer et interagir avec les populations et les cibles connectées. Pour votre information, nous comptons aujourd’hui plus de 200 000 followers au niveau de la page Facebook Al Moutmir et qui sont tous des agriculteurs actifs qui interagissent continuellement avec l’équipe des ingénieurs sur les sujets agronomiques qui les interpellent au quotidien.