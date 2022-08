Fatim-Zahra Ammor : « Les perspectives du tourisme national sont très prometteuses »

Selon Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la reprise dans le secteur touristique national est dans une très bonne dynamique et les perspectives sont très prometteuses.

« Les perspectives du tourisme national sont très prometteuses, comme en témoigne la dynamique constatée depuis le début de la saison estivale », a fait observer la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, en marge d’une récente sortie médiatique. Elle a souligné que la notoriété de la destination Maroc n’est plus à prouver et que son attractivité augmente grâce à toutes les mesures incitatives prises par le Royaume, dont le lancement du visa électronique, ainsi que l’ensemble des efforts de promotion, référencement et amélioration de l’expérience du voyageur.