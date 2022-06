Fatima-Ezzahra El Idrissi Chraibi, nouvelle Directrice exécutive du Pôle Assurance des Personnes chez Wafa Assurance

Cumulant 36 ans d’expérience dans l’assurance dont 14 ans chez Wafa Assurance, elle aura pour missions principales de perpétuer le leadership de la compagnie dans les assurances de personnes en veillant, notamment, à entretenir la qualité des relations avec les réseaux partenaires. Elle veillera à porter aux meilleurs standards la gestion qui doit allier rigueur et prise en compte des besoins du client et à accélérer le développement de l’offre Santé Individuelle au Maroc et dans les filiales à l’international.

Autres objectifs inscrits dans la feuille de route de la nouvelle Directrice exécutive du Pôle Assurance des Personnes, le fait d’atteindre les ambitions assignées à l’initiative «Taamine Iktissadi» dans le cadre de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière, à savoir la couverture d’1 million de personnes à l’horizon du plan.

Par ailleurs, Mme El Idrissi Chraibi accompagnerala transformation digitale du Groupe en modernisant et en sécurisant les parcours, tout en améliorant l’expérience client. Enfin, elle contribuera au rayonnement international de Wafa Assurance, en rejoignant les Conseils d’Administration des filiales en sa qualité de référent métier.

Titulaire d’une maîtrise de Gestion à l’université de Reims puis d’un DESS Assurance et Finance, elle a démarré sa carrière en 1986 au sein de la Direction maritime et transport d’une compagnie d’assurance de la place. Elle a ensuite occupé plusieurs postes de responsabilité : du management commercial au lancement de produits innovants, ainsi que le développement et la gestion de contrats individuels et collectifs, notamment assurances de personnes.

À partir de 2003, elle est responsable de l’entité Bancassurance au sein de la même Compagnie, prenant ainsi en charge la gestion des partenariats et le développement de cette activité. En octobre 2008, Fatima-Ezzahra El Idrissi Chraibi rejoint Wafa Assuranceen tant que responsable de la Direction Vie en charge de la gestion des contrats d’assurances de personnes tous réseaux.

Elle a depuis œuvré à la refonte du modèle opérationnel bancassurance qui permet aujourd’hui d’atteindre des objectifs remarquables en termes de qualité de service au client, tout en préservant la sécurité des opérations et la rentabilité de l’activité.