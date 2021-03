FCA Morocco inaugure son premier «Experience Store»

Initié par le Groupe Fiat Chrysler Automobiles Morocco, le premier «Experience Store» du Maroc est désormais opérationnel à l’esplanade d’Anfa Place à Casablanca. Un concept automobile innovant et qui a trait à la vente de véhicules neufs aux particuliers.

Belle effervescence à l’esplanade d’Anfa Place à Casablanca où FCA Morocco a officialisé devant la presse nationale son inédit concept d’Expérience Store. Sous l’impulsion Pierre-Martin Bos, Pdg de FCA Morocco, et celle de son Directeur marketing, Marwan Aaouag, ce concept peut prétendre être le premier vrai showroom automobile dans un Mall, mais aussi le premier showroom conciliant la présence physique et le volet digital.

Concrètement, il s’agit de mettre le client au centre de la stratégie des marques du Groupe. Dans cette optique, une réflexion a été menée de manière à s’adapter à l’environnement changeant imposé ces dernières années. «Ce projet voit enfin le jour, c’est le couronnement de près d’un an de réglages et d’ajustements afin d’arriver au résultat final d’aujourd’hui», précise Marwan Aaouag. Et le Directeur marketing de FCA Morocco de poursuivre : «notre priorité est d’offrir une expérience mémorable à nos clients tout au long des différents touch points de leur parcours. Ceci ne peut se faire sans une parfaite maîtrise des technologies du digital et aussi une connaissance fine des besoins de nos clients, et c’est ainsi que nous avons imaginé et lancé cet «Experience Store», le premier showroom phygital dans l’univers de l’automobile, au Maroc et dans la région».

Selon le staff de FCA, le parcours du client a été examiné à la loupe et réévalué afin de faire de l’«Experience Store» une expérience phygitale inoubliable. C’est avec Share Technologie, une start-up marocaine, que FCA Morocco a décidé de s’allier afin de créer ce nouveau concept. Cette dernière conçoit et produit localement des solutions phygitales afin d’améliorer les performances commerciales. Du coup, les amateurs des marques de FCA dans le Royaume pourront découvrir de manière ludique, toutes les gammes et les nouveautés grâce à un parcours 100% digitalisé. Une immersion qui s’effectue dès l’entrée du Store.

Ainsi, le client peut bénéficier du comparateur de versions, pour se faire sa propre sélection, avec la technologie «Lift & Learn». Le configurateur prend alors le relais afin de donner équipements, teintes, prix… de la sélection, une manière simple d’adopter sa couleur de carrosserie ou d’intérieur préférés.

Toute l’information peut être récupérée via des «content walls», directement sur les smartphones des clients. Ensuite, tous ces éléments, en plus des brochures, fiches techniques, vidéos des produits… peuvent être téléchargées. «Grâce à toutes ces données et leur gestion, nous comprendrons mieux les attentes des clients concernant les produits et services à venir, et nous pourrons même faire des configurations spécifiques à notre marché, conformes aux tendances que nous verrons se projeter», précise Marwan Aaouag. C’est donc en quelques minutes seulement que le visiteur peut adopter une des versions des marques iconiques du Groupe.

Par ailleurs, l’«Experience Store» met à disposition des clients près de 10 modèles à l’essai, accessibles tout au long de la semaine, pour sillonner la côte casablancaise et savourer le plaisir de conduite des marques Jeep, Alfa Romeo, Fiat et Abarth. Faut-il souligner qu’une équipe rodée et formée accompagne chaque jour les visiteurs afin de s’assurer que l’expérience est agréable et utile.

Toutes les appréciations et feedbacks des utilisateurs sont recueillis dans une optique d’amélioration continue. En parallèle à cette installation un peu futuriste, les prospects pourront conduire de nombreux véhicules grâce à la réalité virtuelle, et plusieurs actions de gaming et d’animations seront mises à leur disposition tout au long de l’année. «Les marques du Groupe FCA sont des marques fortes et iconiques, nous voulions leur rendre hommage grâce à cette innovation technologique inédite», a confirmé Pierre Martin Bos.