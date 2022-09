Fellah Tech met la technologie au service de l’agriculture

Développer l’agriculture tout en respectant l’environnement est l’objectif à l’origine de la création de ce nouveau concept. «Afin de répondre aux challenges environnementaux et économiques du monde agricole, Fellah Tech conçoit et produit localement des microtracteurs autonomes électriques, légers, puissants et précis. Le Fellah Bot est le premier prototype avancé en cours de test chez nos partenaires. Paramétrable via une application mobile ergonomique, il permet de performer des tâches mécaniques ciblées (désherbage, plantation, transport) et collecte des données cruciales dans le respect de l’environnement et en toute autonomie », Amine Reda El Bikri, CEO de la startup.

Quant au Business model de la startup, El Bikri semble maitriser le schéma de l’évolution que devra prendre son entreprise. «Notre business model se décline sous deux formes : la vente directe de microtracteurs et outils agricoles, et la prestation de services pour les actions mécaniques et la collecte de données. Dans un premier temps, nous sommes ouverts à des collaborations win-win avec des partenaires afin d’enrichir les premières fonctionnalités et obtenir des feedbacks constructifs », poursuit-il en définissant les champs d’action de sa startup. «Nous ciblons l’agriculture biologique, confrontée aux contraintes législatives concernant l’utilisation d’herbicides et aux coûts élevés de la main d’œuvre. Notre but est de proposer des méthodes de production et de gestion accessibles, non invasives pour le sol et attractives pour les agriculteurs », détaille El Bikri.

Et d’ajouter que «Fellah Tech est la première startup africaine qui conçoit et produit des microtracteurs autonomes. Nos microtracteurs terrestres captent et analysent des données précises inaccessibles aux drones volants (identification de pathogènes, estimation des rendements, et plus). De plus, et contrairement aux modèles concurrents produits à l’étranger, nos machines sont modulaires et réglables en dimensions, et peuvent donc s’adapter à des espaces plus ou moins contraints comme les serres ».

Le CEO de Fellah Tech est visiblement assez confiant quant aux marchés potentiels. «La surface agricole biologique marocaine actuelle représente pour Fellah Tech un potentiel de plus de 500 machines en circulation. Nous pourrons élargir notre solution à l’ensemble du secteur agricole, en développant de nouvelles fonctionnalités et en élargissant notre flotte de robots pour la vente de services. Fellah Tech est vouée à exporter ses solutions à l’international à moyen terme, à commencer par la région MENA », conclut-il. Pour rappel, Fellah tech a participé au programme Launchpad Agritech d’IMPACT Lab, accélérateur africain d’innovation.