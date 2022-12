Fès. Fin de la crise des transports urbains

La présentation du projet d’avenant s’appuie sur les résultats de la réunion tenue la semaine dernière au siège du ministère de l’Intérieur, sous la présidence du wali de la région Fès-Meknès, du gouverneur directeur de la Direction de la mobilité urbaine et du transport audit ministère, le président de la région Fès-Meknès et son adjoint, le président de la commune de Fès, le président directeur général de Citybus et son équipe, dans le cadre de la mise en application des résultats de l’arbitrage, placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur depuis mars dernier, qui a abouti à la signature d’un rapport à ce sujet le 26/09/2022.

Ainsi, le rideau est tombé sur un épisode long de discussions, qui a duré plus d’un an entre l’autorité déléguée et ses délégataires grâce aux grands efforts déployés par le ministère de l’Intérieur et au rôle éminent du wali de Fès-Meknès et des responsables cités ci-dessus, qui ont travaillé à pied d’œuvre afin de trouver une issue à ce problème et fournir un service de transports urbains de qualité aux habitants de la ville de Fès.

La signature de l’avenant à l’accord conduirait, en effet, à un changement radical de la scène du transport urbain dans la ville de Fès. En vertu de cet accord 227 nouveaux bus seront mis en circulation, aux spécifications internationales et de haute qualité équipés des dernières technologies pour le transport urbain à un niveau mondial, après avoir traversé une période transitoire au cours de laquelle le parc de transport urbain a été amélioré et renforcé par 50 bus pour sécuriser le déplacement de tous les usagers, salariés, étudiants, ouvriers et autres, dans des conditions confortables caractérisées par le respect des horaires, la régularité, et de nouveaux services complémentaires qui feront de Fès une ville modèle en matière de transport urbain à l’avenir.

A cette occasion, la société City Bus Fès a affirmé son attachement constant aux valeurs de l’entrepreneuriat national pour servir les intérêts des citoyens et coordonner avec l’autorité déléguée à la ville de Fès pour assurer le succès de sa gestion de ce secteur, conformément aux directives du ministère de l’Intérieur.