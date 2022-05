Fès-Meknès : Signature de 10 conventions d’investissement de 160 MDH

Dix conventions d’investissement dans la région de Fès-Meknès ont été signées, mercredi 18 mai 2022, à Fès, par le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avec des opérateurs industriels locaux, d’un montant de 160 millions de dirhams et générant près de 520 emplois directs.

Inscrits à la banque de projets lancée par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, ces nouveaux investissements visent le renforcement du tissu des PME de la région et de la souveraineté industrielle du Royaume. Accompagnés dans le cadre des programmes tels que Istitmar PME et Tatwir Croissance verte, ces projets relèvent de six secteurs industriels stratégiques : chimie-parachimie, textile et habillement, matériaux de construction, électrique et électronique, automobile et énergies renouvelables.