Fès. Opération de charme de la Bourse de Casablanca

Convaincue que les entreprises marocaines ont besoin de solutions de financement viables et compétitives pour relancer leur croissance et assurer leur pérennité, la Bourse de Casablanca va à la rencontre des entreprises de la Région Fès-Meknès. En collaboration avec le CRI Fès-Meknès et avec le soutien de la Wilaya de Fès, cette rencontre est organisée dans le cadre de la campagne nationale de proximité qu’a lancé récemment la Bourse de Casablanca.

La station Fès- Meknès ambitionne de réunir quelque 70 entreprises locales pour leur présenter l’offre IPO de manière didactique et leur expliquer ses avantages, notamment pour les PME. Ladite rencontre, qui se tiendra au Barceló Hôtel Fès Médina à 9h30, prévoit un agenda riche avec la participation de différents intervenants qui comptent échanger avec les dirigeants d’entreprises sur les solutions de financement par la Bourse.

En plus de Tarik Senhaji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, sont attendus à intervenir dans cette rencontre Yassine Tazi, Directeur Général du CRI Fès-Meknès, Nasser Seddiqi, Directeur des Opérations Financières et des Marchés de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et Mohammed Amouri, Président de l’Ordre des Experts Comptables Fès-Meknès et l’Oriental ainsi que Adel Bahjane, Responsable du Marché des PME.