Fès : Une nouvelle unité de fabrication de cuir synthétique

Située à la zone industrielle de Sidi Brahim (la plus ancienne de la capitale spirituelle), la future usine en grande partie automatisée nécessitera une enveloppe de plusieurs dizaines de millions de dirhams et permettra à SOMACOC d’élargir le portefeuille de ses produits et surtout d’atteindre à terme, la barre de 200 millions de dirhams (contre un peu moins de 100 millions de dirhams aujourd’hui). La nouvelle unité permettra d’assurer l’emploi pour une cinquantaine de salariés.

SOMACOC, le fabricant de composants pour chaussures, investit dans une nouvelle usine. En effet, cette PME basée à Fès et qui est une référence au Maroc dans les accessoires et composants, s’apprête à lancer la construction d’une unité de production de simili cuir.

Il faut dire, qu’après une année 2020 difficile où SOMACOC a vu son chiffre d’affaires baisser de plus de moitié à 40 millions de dirhams (avec une perte de près de deux millions de dirhams), l’activité de cette PME créée il y a 40 ans, a retrouvé de la vigueur en 2021 grâce au renouvellement du carnet de commandes des fabricants de chaussures et notamment, ceux orientés à l’export.

Rappelons, que le secteur du cuir est l’un des secteurs ancestraux du Maroc. L’industrie du cuir emploie aujourd’hui, plus de 20 000 salariés de façon formelle et près de 10 000 personnes de manière informelle. La production du secteur est évaluée à plus de 3 milliards de dirhams, dont près de 60% est destinée à l’export. La chaussure représente le produit phare avec 80% des exportations, alors que les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage arrivent en deuxième position avec 12%, enfin, les produits de maroquinerie et de vêtements en cuir représentent 8% des exportations. Les derniers chiffres indiquent l’existence de près de 300 unités industrielles relevant du secteur du cuir.