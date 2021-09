Festival de Fès de la culture soufie. Une 14ème édition à la fois en présentiel et en digital

La capitale spirituelle du Royaume s’apprête à accueillir, du 9 au 16 octobre 21, la 14ème édition du Festival de Fès de la Culture Soufie sur le thème suivant : « Voyage sur les Hauts Lieux du Soufisme ». Cette édition « aura lieu sous une forme hybride, à la fois en présentiel et en digital.

«Cette nouvelle édition sera à la fois en digital et en présentiel (pour le colloque), tout en respectant les mesures sanitaires édictées par les autorités… la pandémie continuant à défier les prévisions les moins optimistes», justifie Dr. Faouzi Skali, président du Festival de Fès de la culture soufie.

Et d’ajouter : « Dès le départ il nous a semblé que quelles que soient les difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés ce voyage du sens et de la découverte des trésors du patrimoine soufi -dans ses différentes expressions culturelles- doit se poursuivre. Particulièrement dans des moments comme ceux que nous traversons et dans lesquels la question de la quête du sens n’apparaît plus comme un luxe supplémentaire mais comme ce qu’elle est profondément et que les sages de tous les temps ont décrit comme « la seule chose nécessaire » ».

Organisée sous le thème «Voyage sur les Hauts lieux du Soufisme», cette 14ème édition sera pleine de nouveautés. Elle offrira par ailleurs des concerts, des tables rondes et des expositions artistiques.

Selon les organisateurs de l’événement, le rendez-vous de cette année va s’inscrire dans le travail déjà entrepris depuis octobre 2020 autour des programmes de masterclass dans le cadre de la plateforme digitale Sufi Heritage.

Il s’agit d’un moyen d’archivage des œuvres et patrimoines soufis sous une grande variété de supports, de la vidéo aux collections rares de manuscrits digitalisés. Sa mission consiste à préserver la culture soufie mais en même temps à la faire vivre à travers des enseignements de master class d’une façon continue.

Aussi, la plate-forme constitue non seulement un espace de vie culturel et spirituel mais aussi un incubateur de sagesse pour les générations à venir. A noter que durant cette année, elle avait proposé des master class sur les arts et métiers traditionnels de la culture soufie, avec l’intervention de spécialistes de divers aspects de la culture à l’instar de Kudsi Ergüner, Françoise Atlan, Jean During, Denis Gril ou Faouzi Skali… Chacun des conférenciers a abordé des thèmes propres à ses domaines de recherche et d’enseignement.

C’est ainsi que l’Association du Festival invite la grande communauté de la plateforme Sufi Heritage et du Festival de Fès de la culture soufie à renouveler son inscription au prochain cycle de ces masterclass dont le point de départ sera le festival lui-même.

