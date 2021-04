Fête du travail : le gouvernement interdit toute célébration

Le gouvernement a décidé, mardi, d’interdire toutes les célébrations sur le terrain à l’occasion de la Fête du travail, célébrée le 1er mai prochain, et ce pour éviter toute violation de l’état d’urgence sanitaire.

Le gouvernement indique que cette décision intervient suite aux appels lancés pour la célébration du 1er mai de manière présentielle sur la voie publique et en application des mesures préventives prises pour préserver la santé des citoyennes et citoyens. Cette décision prend également en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, notamment les risques que représentent les rassemblements dans les espaces publics, précise le gouvernement.

Tout en louant l’esprit de responsabilité et la forte implication des centrales syndicales pour faire face aux répercussions négatives de la Covid-19, le gouvernement exhorte l’ensemble des parties à poursuivre les efforts déployés et à respecter, à l’instar de l’année précédente, toutes les directives annoncées et les mesures décidées, afin de préserver les résultats positifs réalisés dans la lutte contre cette pandémie.

