Feux de forêt. Une enveloppe de 290 millions de DH mobilisée au profit des régions touchées

Face à la vague d’incendies qui touche certaines régions du royaume, l’Exécutif se mobilise. C’est dans ce sens que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, le 22 juillet, la cérémonie de signature d’une convention-cadre. Son objectif est mettre en œuvre une série de mesures urgentes visant à atténuer l’impact des récents incendies sur l’activité agricole et les forêts, et à apporter un soutien aux populations locales touchées.

Une enveloppe de 290 millions de DH a ainsi été mobilisée pour mettre en œuvre une série de mesures. Il s’agit notamment du soutien à la population pour la réfection des habitations touchées, qui ont été recensées par les autorités publiques, le lancement d’opérations de reforestation sur quelque 9.330 hectares et la remise en valeur d’arbres fruitiers touchés, du renforcement des moyens de prévention et de lutte contre de nouveaux incendies et l’atténuation de l’impact sur les éleveurs de bétail et les apiculteurs dans les régions touchées.

On apprend aussi que la convention porte sur la création de 1.000 opportunités d’emploi supplémentaires dans la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceïma, dédiées aux personnes touchées par les derniers incendies et les membres de leur famille, par leur intégration dans les différents chantiers du programme Awrach. « À l’occasion, le chef du gouvernement a appelé l’ensemble des intervenants à veiller à la mise en œuvre immédiate des mesures d’urgence arrêtées en vue d’atténuer l’impact des incendies sur l’activité agricole et les forêts et soutenir la population affectée par ces sinistres survenus au cours du mois de juillet 2022 », note-t-on.