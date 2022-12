Financement des TPME. Les détails du plan stratégique 2023-2026 de Tamwilcom

Lire aussi | Marchés publics. La réforme se poursuit

Outre cette ambition, Tamwilcom, qui a récemment tenu son 5ème Conseil d’Administration, a mis en branle un nouveau Plan Stratégique pour la période 2023-2026. En ligne avec les grandes orientations de l’Etat et des prérogatives de la mission de l’institution, ce nouveau Plan a retenu six axes prioritaires dont principalement la facilitation du financement en faveur des TPE, du petit entrepreneuriat et de l’investissement des PME. Pour rappel, le précédent Plan de développement 2017-2021 a permis à Tamwilcom d’enregistrer de belles performances en dépit de la conjoncture. L’organisme a ainsi atteint un taux des objectifs de 140%, hors produits Covid-19, et un taux de croissance annuel moyen de 15%, avec plus de 130 milliards de DH de financements mobilisés en faveur des TPME sur la période.

