Financement. Les banques participatives accélèrent la cadence en avril

Les financements accordés par les banques participatives ont augmenté, en glissement annuel, de 34% à plus de 20,7 milliards de DH en avril dernier, selon Bank Al-Maghrib (BAM). BAM inique dans un document sur les statistiques monétaires du mois d’avril 2022 que ces financements se répartissent notamment sur l’immobilier (17,3 milliards de DH), la consommation (1,18 milliard de DH), l’équipement (2 milliards de DH) et la trésorerie (92 millions de DH).

Parallèlement, la même source fait aussi remarquer que les engagements des banques participatives ont dépassé 7,18 milliards de DH auprès des banques et ce, sous forme principalement de refinancement à travers le produit de « Wakala bil Istithmar » et de dépôts à vue reçus des banques mères. On note également que les comptes chèques et comptes courants ont enregistré une croissance de 32,4% à plus de 5,9 milliards de DH, alors que les dépôts d’investissement se sont situés à près de 1,73 milliard de DH.

Par ailleurs, le crédit bancaire (classique) au secteur non financier a progressé, en glissement annuel, de 3,2% en avril 2022, après 2,8% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib. Ainsi, la ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une progression des facilités de trésorerie de 9,4% après 7,3%, une décélération de 2,6% à 2,3% de la croissance des crédits immobiliers et une quasi-stagnation de la baisse des prêts à l’équipement à 2,6% et de la hausse de ceux à la consommation à 2,3%. On note aussi qu’en glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré une hausse de 0,9% en avril dernier, avec une progression de 2,9% des facilités de trésorerie, de 0,3% des crédits à l’équipement, de 0,2% des prêts à l’immobilier et de 0,3% de ceux à la consommation.