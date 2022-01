Financement. Tamwilcom lance une plateforme digitale dédiée aux TPE

Tamwilcom poursuit ses efforts pour faciliter l’accès au financement des entreprises marocaines, et plus particulièrement des Très petites entreprises (TPE). L’institution lance ainsi une nouvelle plateforme digitale baptisée « Fin-Créa », dédiée à l’accès au financement des TPE.

Il s’agit d’un guichet 100% digital et gratuit destiné exclusivement aux TPE de moins d’un an, primo accédant au financement bancaire et sollicitant un crédit d’investissement pouvant aller jusqu’à 2 millions de DH. « Fin-Créa a pour ambition de contribuer à renforcer les chances des TPE en phase de création pour obtenir le financement bancaire nécessaire au démarrage de leurs activités. La plateforme sera lancée, dans un premier temps et le lundi 31 janvier, au niveau de la région pilote Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avant de voir son périmètre élargi à l’ensemble du territoire national », explique le top management.